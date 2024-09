Pedig az FBI előre szólt: 23 éve döfte szíven Amerikát az al-Kaida

Nyitókép: A World Trade Center tornyai összedőltek a terrortámadás következtében. Fotó: MTI/EPA.

Napra pontosan 23 éve, szeptember 11-én az al-Kaida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozatot követett el az Egyesült Államokban. A terroristák utasszállító repülőgépeket térítettek el és azokkal követték el a világot sokkoló támadást. Az USA jelképeinek számító épületeket céloztak meg az eltérített repülőkkel, így rövid időn belül két gépet vezettek a World Trade Center ikertornyaiba, a harmadik repülőgép a Pentagon arlingtoni épületébe csapódott.

Egy negyedik eltérített repülőgép a nyomozás szerint a Fehér Háznak ütközött volna, ám korábban lezuhant, miután a gép utasai szembe szálltak a terroristákkal.

A kegyetlen támadásnak csaknem háromezer áldozata volt. Fotó: MTI/EPA/ABC Newa/Greg Semendinger.

A terrortámadásnak összesen 2996 áldozata volt, többségük civil. Az áldozatok közül 246 az eltérített és megsemmisült repülőgépeken utazott, a hivatalos adatok szerint 2605 ember lelte halálát a New York-i ikertornyokban, a Pentagon megtámadása pedig 125 áldozatot hozot (itt 55, ott szolgáló katona is elhunyt). A becslések szerint az összeomlott World Trade Centerben 17 ezernél is több ember dolgozott a támadásokkor, ám a legtöbbjüknek még a tornyok összeomlása előtt sikerült kimenekülniük.

Szívfacsaró adat, azok közül, akik a gépek becsapódása feletti emeleteken dolgoztak, kétszázan vetették magukat a mélybe.

A mentésen dolgozok közül az összeomlott tornyok törmeléke alatt 411 ember lelte halálát. A terrortámadás értelmi szerzőjét, Oszama bin Ladent tíz évvel később likvidálták az amerikaiak egy titkos akció keretében. Az évek során az is kiderült, egy FBI-ügynök még 2001 júliusában arról írt, hogy a phoenixi repülőiskolába közel-keletiek képzik magukat, az ügynök pedig a sejtését is leírta, hogy félő, terroristák próbálnak beszivárogni az amerikai légiközlekedési rendszerbe. Augusztus 16-án egy FBI-ügynök egyenesen azt jelentette, az általa megfigyelt férfi „olyan személyiség, aki képes bármivel belerepülni a Világkereskedelmi Központba.”