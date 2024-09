Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Orbán Viktor Kötcsén ugyan zárt körben adott elő, de a legfontosabb megállapításai általában ki szoktak szivárogni a sajtóban. Ha idén is így lesz, most az egyszer nem bánom, mert a miniszterelnök zseniális volt. Kiválóan látja nemcsak a külpolitikai, de a belpolitikai helyzetet. Mert valljuk be, mindkettő fenekestül felfordult, amire bizony reagálni kell.

A kormányfő energikus és állandóan megújulásra kész, inspirálják a kihívások.

Olyan pozitív változások jönnek, ami nagyon jó hatással lesz az országra és a jobboldali politikai közösségre egyaránt. Ez pedig 2026-ban ismét győzelmet hoz a nemzeti oldalnak!”

