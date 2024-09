Nyitókép forrása: A Hír TV Youtube-oldala

„Nádas Péter egy svájci felkérést teljesítve nagyívű esszében fejtette ki véleményét az emberi létezés alapvető kérdéseiről. Bár szépírói életműve szellemileg értékesebb, mint a filozófusként való megszólalásai, ám e nemrég közzétett műnek van néhány kifejezetten érdekes mozzanata, amelyeket érdemes felidézni. Nagyon különös érzés átélni azt, hogy kijelentéseivel akár egyet is lehetne érteni, de éppen ő az, aki következtetéseivel viszont szétzúzza mindazt, amivel akár egyet is lehetne érteni. Az alábbiakban csak néhány ilyet szeretnék idézni, mert nagyon tanulságos, ahogy a liberális intellektuális szuperelit szellemi zsákutcájának végére érve önmagát számolja fel.

Lássunk tehát néhány ilyen idézetet. Azt írja például »Elbaltáztátok a jövőnket. Ne tetszett volna a kereszténység nagyobb dicsőségére lemészárolni a nem tetsző primitív törzseket. A konkvisztádoroknak ne tetszett volna India helyett Amerikát többször véletlenül felfedezni, ne tetszett volna szándékosan aranyat és műkincseket lopni, az őslakosságot a magasabb rendű európai kultúra és civilizáció nevében fertőzésekkel és lőfegyverekkel elpusztítani. Ne tetszettek volna rabszolgaságra fogni fél Afrikát, a haladás és a növekedés jegyében ne tetszettek volna vendégmunkásokat hozatni Svájcba, takarítsák ők a pöcegödröt.«

Itt azért érdemes megállni kicsit, hogy elmerengjünk azon, hogy ki is volt az, aki elbaltázta a jövőt? Az nem kérdés, hogy a jövő el van baltázva de az elbaltázottság rendszerének főkonstruktőre mintha még nem lenne megnevezve. Mert azt azért elég nehéz elképzelni, hogy Nádas Péter soha nem tette fel magának azt a kérdést, hogy miféle »kereszténység« az, ahol a kufárok »kitartottjává« tett pápa és császár is csak végrehajtó bábfigura, aki a finanszírozó-üzemeltető utasításait hajtja végre. És ha ők is csak végrehajtók, akkor miért pont a konkvisztádor lenne önálló szereplő ebben a máig is feltáratlan történetben? Mi van, ha a világot valóban brutálisan kirabló (»nagy földrajzi felfedezéseknek« nevezve e galád tettét) európai fehér ember csak ócska, tudatlan bérgyilkos? Hát akkor az van, kedves Nádas Péter, hogy tetszene mondjuk rákérdezni a »megbízóra« is.