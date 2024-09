Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

„Majoros Péter kampányt folytat, hogy verjenek pofán, mert kritizáltam őt

Olyasmit tettem, amit ebben az országban nem érdemes: sokszor és sokféle alapon bíráltam a szívek helytartóját, az örök Majkát, akinek a magyarok ugyanúgy nem bírnak ellenállni, és akinek ugyanúgy bármit megengednek, mint Orbán Viktornak. Szóvá tettem besúgó természetét, amikor barátját és munkatársát, Széki Attilát, ismertebb nevén Curtist ország-világ előtt feljelentette mint kokainistát, hogy aztán álságosan vallja meg: így akarta megmenteni őt szenvedélybetegsége fogságából, holott a vak is látta, hogy Curtis nem kellően profi szakmai hozzáállásával volt baja, amivel Majoros pénzügyi hasznának elmaradását okozta. A magyarok ennek ellenére kalaplengetve ünnepelték Majkát, a vamzer Magyarország hősét, aki úgy fejezi ki baráti aggodalmát, ha drogozol, hogy rád hívja a rendőrséget. Majoros Péter, akinek kicsit szűk a világ, bizonyára zokon vette azt a feddésemet, hogy Andy Vajna pókerpartnereként, deluxe-kategóriás tévésként és popsztárként ne érezze már kicsit szűknek a világot, mert a pofám leszakad. Nem hallgattam továbbá Majka képmutató önzésével szinkronban gyakorolt arrogáns felelőtlenségéről, amikor álomotthonából lehordta az ország népét, amiért karantén idején nem bírtak a negyven négyzetmétereiken megmaradni, hogy aztán elmenjen a haverjaival focizni, és úgy megfertőződjön, hogy kórházban kössön ki – és ez sem volt neki elég: a szigorú tilalommal dacolva hazaszökött a kórházból a családját veszélyeztetve, mert neki egyszerre kellett osztályfőnöknek és rossz tanulónak is lennie. Aligha esett jól Majkának az a szerepelemzésem, amelyet nem is neki, hanem kollégájának és egykori istállótársának címeztem, és amely a következőképp szólt:

»Majka aranyszőrű golden retriever, akit a gazda ölbe kap, becézget, simogat és fésülget – Dopeman háromlábú kóbor kutya, aki a gazda karavánjához szegődött, és azt követve csahol egy jó falatért. Majka fajtatiszta kedvenc, törzskönyvét a gazda bekeretezte, és a falra függesztette vendégségének csodálatára – Dopeman anyja mudi kutya volt, apja származása ismeretlen. Majkát a gazda oly becsben tartja, hogy nyakába szalagot köt, hadd lássa mindenki, milyen szépséges eb – Dopeman bozontos, rühes szőre zsíros varkocsokba tapad, nyakát és hátát csupasz foltok borítják. Majkát annyira szereti a gazda, hogy neki bármit megenged: az ellenséges Partizánnak azt ugathatja, hogy baloldali, sőt még a gazda barátaira is rámoroghat és vicsoroghat, vadászkiállítást meg ereszen csúszkálást vághat az arcukba, s mutatványa láttán a gazda oly büszke, hogy felugorhat az ágyba, és ha bukfencezik, jutalomfalatot kap – Dopeman az út mentén futkosva ugatja a Fluor Tomikat meg az Osváth Zsoltikat, a George Sorosokat meg az Ursula von der Leyeneket, a Baranyi Krisztinákat meg a Pankotai Liliket, farka csóválása árulja el, hogy hasznosnak érzi magát, a kocsi kereke mellett alszik, és szolgálatáért kenyérhéjat falhat.«