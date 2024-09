Kezdetét vette az árvízi védekezés – a kormányszóvivő már a gáton van (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Ahogy arról az elmúlt napokban beszámoltunk, jelentős árhullám vonul le a Dunán, a vízállás napokon belül Budapesten is elérheti a harmadfokú árvízvédelmi szintet.

Vitályos Eszter kormányszóvivő – aki egyben a Dunakanyar országgyűlési képviselője is – közösségi oldalán arról számolt be, hogy a vízszint növekedése és magassága biztos, hogy beavatkozásokat fog igényelni a választókörzetéhez tartozó Pócsmegyer-Surány területén is.

Ismertette, hogy hétfő éjféltől forgalmi korlátozás és parkolási tilalom lép életbe a védekezési munkák zavartalan elvégzése érdekében a település több utcáján is.

Hozzátette, a gödi kishajó sem közlekedik keddtől az árvíz miatt. Míg a Pásztor-révnél a révközlekedés szünetel majd bizonytaan ideig.

Ember kell a gátra!

A kormányszóvivő egy másik bejegyzésben egy videóban számolt be arról, hogy ő maga is részt vesz az árvízi védekezésben. Leányfaluról jelentkezett be, ahol hordta a gátra a homokzsákokat.

A felvételhez fűzött kísérőszövegben köszönetet mondott az önkénteseknek és a hivatásos szakembernek egyaránt a kitartó munkához. Posztját azzal zárta, hogy várnak mindenkit a gátra!