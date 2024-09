Irtózatos öngól rúgott a Pikó Andrást képviselő Józsefvárosi Önkormányzat

Nyitókép: Pikó a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította a Józsefvárosi Önkormányzat keresetét abban a sajtóperben, amelyet a VIII. kerület a „Választási csalás: szavazatvásárlással trükközhettek” címmel az Indexen megjelent, Pikó András polgármester személyét érintő júniusi cikk ügyében indított a lap ellen – tudta meg a Média 1.

A portál által megismert ítélet szerint a Fővárosi Törvényszék az alperes, az Index.hu álláspontját osztotta és megállapította, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat nem rendelkezett kereseti joggal, ugyanis a perben támadott cikk az Indexen valójában nem az önkormányzatról, hanem Pikó Andrásról, a polgármesterről és más személyekről szólt, így a keresetet is Pikónak kellett volna benyújtania.

A bíróság ugyanakkor az indoklásban kimondta azt is, hogy akkor is elutasította volna a keresetet, ha azt a kereseti joggal rendelkező Pikó nyújtotta volna be, ugyanis

a megjelent cikk kifogásolt részei véleménynek, illetve következtetésnek minősülnek az ismert politikusról, neki pedig közszereplőként kötelessége tűrnie ezeket.

A véleményszabadság az Alaptörvény értelmében nem korlátozható, még akkor sem, ha a cikk szerzőjének következtetései esetlegesen tévesek lennének – áll az ítéletben. A bíróság arra kötelezte a VIII. kerületi önkormányzatot, hogy a megalapozatlan bírósági eljárás miatt fizessen meg az alperesnek, tehát az Index.hu Zrt.-nek 101.600 forint perköltséget (ügyvédi díj).

A Média1 szerint külön érdekesség, hogy a VIII. kerületi önkormányzatot a perben a más ügyekben a 444.hu hírportál jogi képviseletét is ellátó Németh és Palatics Ügyvédi Iroda képviselte, míg az Indexet dr. Bodolai László egyéni ügyvéd védte.

Az ügy arra is rávilágít, hogy egyes politikusok (jelen esetben Pikó András) a személyükről szóló negatív cikkek ügyében induló sajtópereket nem a saját nevükben és saját pénzüket kockáztatva, hanem az általuk vezetett önkormányzat nevében, közpénzén indítják.

Jelen ügyben részben ez ütött vissza és okozta azt, hogy a lap nyert, hiszen mindig annak a félnek kell a helyreigazítást kérnie, illetve annak kell bírósághoz fordulnia, akiről a sérelmezett cikk szól.