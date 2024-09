Highlights of Hungary: A cigánytelepi fiatalból is lehet nemzetközi jogász, szociálpolitikus vagy éppen nemzetközileg is elismert festőművész (VIDEÓ)

Antal István elmondta, az egyik célja a kötettel, hogy olyan oldalról mutassa be a roma közösséget, amellyel még nem feltétlenül találkozott az olvasó, s ezáltal a romákról alkotott sztereotípiákat lerombolja. „A kötet azt üzeni a társadalomnak, romáknak és nem romáknak egyaránt, hogy igenis születnek olyan említésre méltó eredmények, amelyek példaképként tudnak állni a teljes társadalom előtt. Nagyon fontos, amit ezek a roma férfiak elértek,

a saját útjukat küzdötték meg a saját nehézségeikkel, saját sikereikkel és így tudják megmutatni azt, hogy micsoda hátrányból, micsoda nehézségekből is ki lehet jönni.

Ez nagyon fontos a roma közösség fiataljai számára, hiszen így láthatnak olyan utakat, olyan kezdeményezéseket, amik példaképeikké válhatnak. Ugyanígy példák lehetnek a többségi társadalom számára is, hiszen bemutatják, a cigánytelepi fiatalból is lehet nemzetközi jogász, szociálpolitikus vagy éppen nemzetközileg is elismert festőművész.”

Az interjúkötetben szerepel Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos mellett Mező Misi énekes, Balogh Győző János görögkatolikus lelkész, Kunhegyesi Ferenc festőművész, Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Farkas András operaénekes, Szénási József szerkesztő-riporter, Nyári Oszkár színész-rendező, Sörös Iván, a Belügyminisztérium Gyermeksegély Főosztályának vezetője, Pisont István labdarúgó, Farkas Zsolt zenész-táncos-koreográfus és Antal István, a kötet szerkesztője.

A kötet szerkesztőjéről, Antal Istvánról

Fűrész Tünde, a KINCS (Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért) elnöke Antal Istvánt kérte fel a kötet szerkesztőjének, illetve egyik interjúalanyának. Antal István szociálpolitikus, szívügye a roma tehetségek gondozása, támogatása. Életének másik fontos része a magyarországi romaság helyzetének kutatása. A Mathias Corvinus Collegium Roma Tehetség Programjának, illetve a KINCS Társadalmi Csoportok Kutatóközpontjának vezetője.