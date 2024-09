Fél Európa ezt az utat követi, a budapesti iskolaigazgató mégis belesétált a csapdába

Nyitókép: Soltész Miklós Facebook-oldala

Hétfő délután Budaörsön átadták a Szent Benedek Technikum, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakképző Iskola megújult épületét, amelyet követően Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára nyilatkozott az Indexnek. Az államtitkár a budapesti Madách Imre Gimnáziumban történtekre is reagált.

Mint ismert, a tanévkezdés előtt nem sokkal a Belügyminisztérium felmentette a gimnázium igazgatóját, Mészáros Csabát, miután kiderült, hogy az intézményben nem fogják korlátozni a mobiltelefonok és az okoseszközök használatát. A minisztérium döntése óta több tüntetést is szerveztek. (A legutóbbi hétfői megmozdulás csak csekélyszámú résztvevőt mozgatott meg – szerk.).

Soltész Miklós az ügy kapcsán az újságíróktól kapott kérdésre válaszolva azt felelte, hogy sajnálja, hogy „az igazgató úr nem fogta fel, hogy egy politikai hecckampány részévé válik, és nem pedig a gyermekeket akarja hosszú távon szolgálni.”

„Lehet rövid távon sikereket elérni azzal, hogy az ember azt mondja, őt nem érdekli a jogszabály, így felülkerekedhet azon” – húzta alá az államtitkár. Majd felhívta arra a figyelmet: hasonló intézkedés nemcsak Magyarországon létezik.

„Rengeteg ország, köztük a környékbeli országok is, így Románia is hozott már korábban hasonló döntést, illetve én voltam olyan iskolákban, ahol megmutatták, hová adják le a mobiltelefonokat a diákok. Szlovákia ugyanezen gondolkodik, Nyugat-Európában is több ország elkezdte már” – részletezte a politikus. De kitért arra is: az Egyesült Államok több államában is döntöttek hasonlóról, és a nagy országok is komolyan vették azt a kutatást, amelynek az eredménye sajnos lesújtó a folyamatos mobiltelefon-használat miatt, és ez nemcsak a fiatalokra, hanem az egész társadalomra, felnőttekre is kihat.