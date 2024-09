Ezért engedték rá az árvizet a bajai házakra – utánajártunk!

„A nyári gát átvágására, illetve az ott lévő műtárgy (áteresztő zsilip) kinyitására és így lassú víz-beengedésre annak érdekében van szükség, hogy

a veszélyes áramlások elkerülhetők legyenek, ellenkező esetben a vonuló nagy erejű víz a nyári gátat – előre nem tervezhető helyen vagy helyeken – átszakíthatja,

továbbá a víz átbukik a töltéskorona felett, ez hirtelen és szabályozatlan elöntéshez vezet és ezzel sokkal nagyobb kárt okoz, akár kifejezett életveszélyt jelent a benn tartózkodók számára, mint a szabályozott beengedés”

„A fentiekre tekintettel a nagyvízi mederben elhelyezkedő ingatlanokon, valamint az árvízi töltésen várható károkozás minimalizálása érdekében a szabályozott beengedés, a lassú, kontrollált vízbeengedés – ahogy például 2013-ban is, úgy most is, és ahogy a Nagy-Pandúr-sziget 2024. szeptember 17. napján elrendelt kitelepítése is – szükséges és indokolt volt” – magyarázta döntését az önkormányzat.