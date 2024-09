Nyitókép: Nacsa Lőrinc Facebook-oldala

„Ez a Nacsa hülyébb Kádárnál

Farkasházy Tivadar azon sajnálkozik, hogy »elvesztettük Dömötör Csabát«, aki a verekedős Győrffy Balázs helyett megy Brüsszelbe. Számomra is nehezen pótolható Dömötör, bár hű barátja, Menczer az hál’ istennek marad. De van egy jó hírem, Tivadar. A Dömötör Csabához hasonlóan szorgalmas fényképész és stadionlátogató Nacsa Lőrinc, rá számíthatunk. Ezt bizonyítani is tudom. Ma, azaz péntek délután azt bírta írni, hogy idézem: »A fősodratú médiában sokszor csak akkor hallani egyházi személyekről, amikor botrány van. A papok, szerzetesek által végzett szolgálatról túl keveset beszélünk!« Ez a duma nekem nagyon ismerős. Valamikor a ’80-as évek közepén, talán szenteste előtt egy-két nappal Miskolcon gond volt egy távhővezetékkel, és ezért több tízezer lakásban nem volt fűtés. Na, aznap én vezettem a déli meg az esti Krónikát. Természetesen azzal kezdtem, hogy Miskolcon több tízezer lakásban nincs fűtés. A következő főszerkesztői értekezleten tolmácsolták Kádár elvtárs üzenetét, miszerint nagyot hibázott a Rádió, amikor állandóan azzal foglalkozott, hogy Miskolcon több tízezer lakásban nincs fűtés, de arról hallgatott, hogy több százezerben viszont van. Ez a Nacsa szerintem ez hülyébb, mint Kádár elvtárs volt. Én most felajánlom Rogán Tóni minisztériumának, hogy ingyen tartok előadást. Szerintem sok újat hallanának az elvtársak. Úgyhogy Tivadar ne búsulj, jön Lőrinc, meglátod, hibátlanul helyettesíti a Fidesz-KDNP pártcsalád távozó üdvöskéjét, a Dömötört. Remélem, a fősodratú média hallgat Nacsa testvérre, és mostantól nem az a hír, hogy egy atya melegorgiára jár, hanem az, hogy számtalan pap és szerzetes a lelkét teszi ki ezért az országért! Ámen.”