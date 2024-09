Csak egy csippantás: egyre népszerűbb a magyar Festipay, de vannak hátrányai is

A nemzeti versenyhatóság utóvizsgálat keretében ellenőrizte, hogy a két szolgáltató eleget tett-e az eljárás során vállalt kötelezettségeknek, illetve a határozatban kiszabott tilalmaknak. A vizsgálat megállapította, hogy a Festipay vállalásai nagyrészt teljesültek, ugyanakkor a végrehajtás során kisebb hiányosságokra derült fény. A GVH Versenytanácsa ezért 700 ezer forintos bírságot szabott ki a cégre, tekintettel többek között arra, hogy elismerte a mulasztásokat és lemondott jogorvoslati jogáról.

Készpénzmentes fizetési trendek a világban

A készpénzmentes fizetési trendek a világban rohamosan fejlődnek, és egyre több területen válnak dominánssá. Ez a változás számos tényezőnek köszönhető, például a technológia fejlődésének, a kényelem iránti növekvő igénynek és a világjárvány hatásainak.

Az NFC (Near Field Communication) technológia elterjedésével az érintésmentes fizetések váltak a leggyakoribb készpénzmentes fizetési móddá. Bankkártyák, okostelefonok és egyéb eszközök segítségével egyszerűen és gyorsan lehet fizetni. Az okostelefonok elterjedésével a mobil fizetések is egyre népszerűbbek. Az alkalmazások segítségével számos szolgáltatást lehet fizetni, például közösségi közlekedést, vásárlásokat, vagy akár számlákat is. A QR kódok segítségével szintén egyszerűen lehet fizetni. A felhasználónak csak le kell szkennelnie a kódot a telefonjával, és már kész is a tranzakció. A digitális pénztárcák – például Apple Pay vagy Google Pay – lehetővé teszik, hogy az összes bankkártyát és hűségprogramot egyetlen helyen tároljuk. Bár a kriptovaluták még nem olyan elterjedtek, mint a hagyományos fizetési módok, de egyre több vállalkozás fogadja el őket fizetési eszközként. A biometrikus azonosítás – ujjlenyomat, arcfelismerés – egyre nagyobb szerepet játszik a fizetések során, növelve a biztonságot és a kényelmet. Az internetes dolgok (IoT) eszközökön keresztül is egyre gyakoribbá válik a fizetés. Például okosórákkal vagy okosotthoni eszközökkel is lehet fizetni.