A nyílt bankolás forradalma: Hogyan formálja a FintechX a jövőt? (X)

Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures portfóliójába tartozó FintechX mára az egyik legfontosabb szereplőjévé vált a nyílt bankolás magyarországi piacának. De mit is jelent pontosan a nyílt bankolás, hogyan alakítja át ez a szektor a pénzügyi szolgáltatásokat és miért fontos ezzel tisztában lennie nem csak a szolgáltatóknak, de a fogyasztóknak egyaránt? Cikkünkben ezt a témát járjuk körbe, miközben bemutatjuk a FintechX működését, jövőbeli terveit és a legújabb fintech trendeket.

A FintechX a hazai fintech – vagyis pénzügyi innovációval foglalkozó – piac egyik fontos szereplője, a nyílt bankolás egyik első hazai úttörője. A „nyílt bankolás” megnevezés alatt olyan technológiai megoldásokat értünk, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy pénzügyi adataikat és tranzakcióikat – például számlainformációikat vagy átutalásaikat – ne csak a saját netbankjukban kezeljék, hanem más alkalmazások számára is hozzáférhetővé tegyék ezeket a funkciókat, természetesen mindezt a legbiztonságosabb módon. A FintechX pedig a nyílt bankolás széles skáláján nyújt megbízható és könnyen használható szolgáltatásokat:

1. PSD2 API megoldások a bankok számára: A FintechX segíti a pénzintézeteket abban, hogy megfeleljenek az Európai Unió 2019-től életbe lépett vonatkozó szabályozásának, amely előírja számukra, hogy biztosítsák a számlainformációk hozzáférésének, illetve tranzakciók létrehozásának képességét más – erre a tevékenységre MNB engedéllyel rendelkező – alkalmazások, vállalkozások számára.

2. Számlainformációs adataggregátor: A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló Aggreg8 leányvállalatuk segítségével az üzleti partnereik hozzáférhetnek saját vagy felhasználóik számlainformációihoz, ezáltal segítve őket üzleti folyamataik fejlesztésében.

3. Végfelhasználói alkalmazások: Olyan végfelhasználói alkalmazásokat fejlesztenek, amelyek a nyílt bankolási képességeket használva segítenek a felhasználóknak személyes pénzügyeik jobb átlátásában és jobbá alakításában.

Ebben az innovációban látta meg a lehetőséget 2021-ben az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures is, akik azóta befektetői a cégnek. Ők az elmúlt évek dinamikus tőkekihelyezését követően egyre nagyobb figyelmet fordítanak a portfólióban lévő startupok konstruktív támogatására, az alapítók hosszútávú vízióinak finanszírozására. Az üzleti stratégia közös meghatározása és kivitelezése mellett következő körös finanszírozás bevonásához és potenciális exit-lehetőségek felkereséséhez is hozzásegítik cégeiket. Ennek a közös munkának érhet be hamarosan a gyümölcse a FintechX esetében is, akik a Hiventures egyik kiemelkedően sikeres és agilis startupja, annak ellenére, hogy a nyílt bankolási területen a környezet folyamatos kihívások elé állítja nem csak a FintechX csapatát, hanem a szektor összes szereplőjét.