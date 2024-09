Beköszöntött a karácsonyi szezon az áruházakban, hiába van 30 fok – és az is kiderült, miért

Fotó: Getty Images

Hiába ért véget csak egy hete a naptári nyár és tombol a kánikula, már most megjelentek az áruházak polcain az ünnepi termékek. Ahogy a Metrolpol cikke is kitér rá, a KIK dugig van karácsonyi dekorációval, karácsonyi manók, tündérkék, XMAS-felirat, mézeskalács figurák és karácsonyfák, hópelyhes gyertyatartók, különböző rénszarvasok kaphatók már most is.

Az ALDI-ban pedig

megjelentek az első ünnepi csokoládék hókiflis, karácsonyi kekszes és almás-fahéjas ízesítéssel,

a csomagoláson mesebeli, hólepte tájjal, hogy vásárlásra késztessék az betérőket. Mindezt több, mint 30 fokos melegben. Az Aldi egyébként már tavaly is szeptemberben begyújtotta a karácsonyi rakétákat.

A korai kezdés elengedhetetlen a sikerhez

Úgy tűnik az üzletek minden évben egyre korábban kezdik el kínálni a karácsonyi árukat. A korai karácsonyi szezon ugyanakkor megosztja az embereket: sokak szerint ezzel az elnyújtott szezonnal elvész az ünnepre való készülődés varázsa. Mások ugyanakkor alig várják, hogy az elképesztően forró nyár után végre beköszönthessen a karácsonyi szezon – írja a lap.

A Forbes egy tavalyi cikke szerint míg a fogyasztók talán nem értik, miért sietnek a díszítéssel,

a kisvállalkozások pontosan tudják, mennyi időre és erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy az ünnepek a (pénzügyi) évük legcsodálatosabb időszakává váljanak.

Mint írják, az ünnepek megtervezése egyre nehezebb, mivel a verseny egyre élesebbé válik, az ellátási lánc zavarai és a készletezési problémák pedig továbbra is hatással vannak a kiskereskedőkre és a fogyasztókra egyaránt. Ez azt jelenti, hogy a korai kezdés – egy újabb hosszúra nyúlt szezonhoz – elengedhetetlen a sikerhez.