„A szégyen az enyém” – távozik a párizsi olimpián elbukó magyar csapat szövetségi kapitánya

Alig várta, hogy hazajöhessen Párizsból, hiszen a női kardcsapat hatodik helyét egyértelműen csalódásként élte meg Gárdos Gábor, de azt már az olimpia előtt eldöntötte, hogy csak a tanítványaival dolgozik tovább a jövőben. A magyar csapat szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak adott interjút.

A lap megkérdezte, hogy miként értékeli az olimpia szereplést, amire Gárdos elmondta: „Az egyéni verseny végén nem lehettem elégedetlen, noha sikerülhetett volna az is jobban, kevés hiányzott az éremhez. Mindhárom indulónk bejutott a tizenhat közé, Márton Anna és Szűcs Luca a nyolcba is, és láttam is jó megoldásokat tőlük – rendben volt a vívásuk, azt azért sajnálom, hogy nem sikerült még előrébb végeznie valamelyiküknek.”

A csapat szereplése más. Az csalódás, ez egyértelmű.

Mint elmondta, nagyon nehezen élte meg, hogy „a két, talán legerősebbnek tartott együttesnek”, így a franciák mellett a magyaroknak „nem sikerült az olimpia”.

„A férfi kardcsapat ezüstérmének tudtam örülni, bár azt hiszem, egy olimpiára mindenki győzni megy: lényegesen kisebb létszámú a mezőny, ha nem nyersz, majdnem mindegy, hányadik helyen végzel, ennek ellenére a csapatezüst szép eredmény.”

A női kardválogatott hatodik helye nem – alig vártam, hogy hazajöjjek Párizsból…

– tette hozzá Gárdos. Majd elmodta, hogy vállalja a kudarc miatt a felelősséget:

„Én az ilyen szereplést mindig szégyellem. Magamra veszem, magamban keresem a hibát. Szoktam is mondani a tanítványaimnak egy-egy rosszabb eredmény után, hogy

a szégyen az enyém.

Végül kijelentette, hogy nem folytatja az eddigi munkáját és távozik a szövetségi kapitány posztjáról. Bár hozzátette, hogy ezt már korábban elhatározta, a kudarc csak megerősítette abban, hogy „új impulzusra” van szüksége a csapatnak.

Elmondta, hogy mostantól csak a tanítványaival foglalkozik majd az MTK-nák, a női kardcsapat vezetőedzői posztjára nem szándékozik ismét pályázni.

„Több mint tizenkét éve viszem a női kardcsapatot, és azért borzasztóan nagy terhet cipeltem, cipeltünk végig. Amikor 2021-ben megszereztük a tokiói kvótát, örültünk, de az olimpia után kettőt fordultunk, és már készülhettünk Párizsra. Ebben a sportágban nagyon nehéz és feszültségekkel teli a kvalifikáció. Jöhet a fiatalítás ebben a fegyvernemben.” – mondta végezetül.

