30 éve nevetünk a Jóbarátokkal, 20 éve aggódunk a Lost eltűntjeiért

A Lost igazi különlegessége a remek színészek mellett az a sajátos koncepció lett, amivel a Homályzóna-szerű TV-sorozatok, valamint a Survivor jellegű valóságshow-k világát keverték bele az alkotók egy minden epizóddal egyre több rejtélyt felvonultató történetbe. A majdnem minden epizód végén lévő csavar mellett a másik, ami miatt nagyon sokan megszerették John Locke (Terry O’Quinn), Hurley (Jorge Garcia), Jack Shephard (Matthew Fox) vagy éppen Kate Austen (Evangeline Lilly) kalandjait, az az, hogy

az aktuális „jelen” mellett szinte minden rész valamelyik karakter múltját mutatta be részletesen, ezzel pedig a szereplők még közelebb kerültek a nézőkhöz.

A misztikummal, rejtélyekkel jócskán nyakon öntött sorozat végül hat évadot követően fejeződött be, állítólag sok rajongónak okozva csalódást, de a Mandiner szerkesztőségében és azon kívül is sokan gondolják / gondoljuk úgy, hogy a Lost minden idők egyik legnagyszerűbb és legjobb sorozata, természetesen a Duna TV-n már magyarul is nézhető Kiválasztottak mellett, amely nem mellesleg kiválóan mutatja be világunkat és a benne zajló háborút, ami jó és rossz között zajlik.

Míg a 30 éves Jóbarátok összes évada és epizódja Maxon érhető el, a 20 esztendős Lost – Eltűntek Disney+-on és Netflixen látható az összes évaddal.