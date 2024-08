Továbbra is javítóintézetben marad az osztálytársát hátba szúró kislány

Mint ismert, április végén egy iskolai késelés híre rázta meg az országot. A rendőrség szerint a 12 éves kislány egy 20 centiméter pengéjű késsel szúrta hátba lányosztálytársát, melyet otthonról vitt be az iskolába, és elrejtett a padjában. Az elkövető egy listát is vezetett, amelyen az osztálytársai nevei szerepeltek. Pirossal voltak megjelölve azok, akiket meg akart ölni, és zölddel azok, akiket nem. A rendőrség ezt a listát és a kést is lefoglalta.A sértett kislány életveszélyes sérüléseket szenvedett el.