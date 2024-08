Többszáz milliós bírság, borsos kompenzációk – a Ryanair mellett a Wizz Air is a GVH nagyítója alá került

A versenyhatóságnak ezen felül egy másik vizsgálata is folyik a Wizz Air-rel szemben, mivel a cég feltételezhetően fontos információkat hallgatott el az utasok elől. Ezt idén január végén indították, és az ingyenes online utasfelvétellel kapcsolatos. A GVH azt gyanítja, a Wizz Air az információk elhallgatásával egyébként elkerülhető költségeket okozott az utasoknak.

A Gazdasági Versenyhivatal ugyanis észlelte, hogy a Wizz Air a honlapján 2022. december és 2023. május között elhallgatta azt a jelentős információt, hogy a retúrjeggyel rendelkező, és visszafelé utazó utasok az ingyenes online utasfelvételt a mobiltelefonjuk böngészőjéből megnyitva, a honlap mobiltelefonos nézetének sajátosságai miatt nem tudják elvégezni, ezért az érintett fogyasztóknak később reptéri utasfelvételi díjat (40 EUR) kellett fizetniük.

Közben Budapest Főváros Kormányhivatala is hatósági ellenőrzést indított más légitársaságok mellett a Wizz Airrel szemben is az utóbbi időben tapasztalt jelentős járatkésések miatt – jelentette be június végén a hivatal. Öt éve, 2019 augusztusában ismétlődő jogsértések miatt 300 millió forintra, fél évvel korábban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt 15 millióra bírságolták a céget.

A Ryanair keményebb diónak bizonyult

A Ryanair és szókimondó vezérigazgatója, Michael O’Leary régóta bögyében van a kormánynak, bár ez az érzés alighanem kölcsönös. Amíg viszont a Ryanair nem büntetheti a kormányt, legfeljebb a magyar utasokkal szúrhat ki számos módon, addig a légitársaságnak a sokszor a mutatott nemtörödöm magatartásáért sok százmillió forintos bírságokkal kell vezekelnie.