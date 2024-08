Orbán Balázs a Globsecen: Ukrajna nem a mi háborúnk

Nyitókép: Képernyőkép

Pénteken kezdetét vette Prágában a 19. Globsec Fórum nemzetközi biztonságpolitikai konferencia, melynek első napján Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója is részt vett egy panelbeszélgetésen.

A 2024 után: A transzatlanti kapcsolatok új napirendje (Beyond 2024: A New Agenda for Transatlantic Relations) című beszélgetésen Orbán Balázs az ukrajnai háborúval kapcsolatban többek között kifejtette:

Magyarország realista álláspontot képvisel, amelynek része, hogy ki kell mondani, ez nem a mi háborúnk.

Orbán szerint az elmúlt évek háborúpárti politikájának kudarca rámutat arra, hogy Európának változtatnia kell, ezért egy olyan stratégiát kell kidolgozni, amely végre az európai érdekeket tartja szem előtt. A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel kapcsolatban megjegyezte, a brüsszeli elit Stockholm-szindrómában szenved, hiszen gondolkodás nélkül követik az amerikai liberális kormányzat politikáját, még akkor is, ha az szembemegy az európai érdekekkel.

Orbán Balázs felhívta a figyelmet, előbb-utóbb a demokraták is rá fognak jönni, hogy az amerikaiak Ukrajna-politikája tarthatatlan, és akkor az Egyesült Államok magára fogja hagyni Európát ezzel a problémával.

A miniszterelnök politikai igazgatója felelevenítette Donald Trumppal, az amerikai republikánusok elnökjelöltjével való találkozóját is. Trump ezen Orbán elmondása szerint

biztosította arról, hogy megválasztása esetén 24 órán belül békét teremt Ukrajnában.

Orbán elmondása szerint úgy válaszolt, még a 36 órának is nagyon örülnének, de Trump megerősítette: 24 óra alatt kell megoldani.

A teljes beszélgetést alább nézheti meg: