Magyar tehetségek a világ élvonalában – Tranzit-program fiatalokkal és miniszterrel

A magyar fiatalok tehetségesek – adta meg az alaphangot a Tranziton tartott előadásában Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, aki állítása igazolásaként három igazán tehetséges fiatallal beszélgetett a program keretében.

Megosztotta tapasztalatait a publikummal Teo Gertler Virtuózok-győztes hegedűművész, nem mellesleg matematika és kémia versenyeken arató fiatal, továbbá Koncsik Zsolt, aki társával az Euroskills Európa-bajnoka volt, valamint Zámbó Gergely „világraszóló innovátor”, a Respray nevű, dezodor újratöltő automatájának egyik kidolgozója.

Zámbó Gergely elmondása szerint fontos volt, hogy középiskolás korukban találkoztak a vállalkozások világával, így szembesülhetnek a fiatalok azzal, hogy nem kell évtizedeket várni egy elképzelés megvalósításával.

Kitért arra is, rengeteg inkubációs program zajlik az egyetemek körül, ötletekkel bíró fiatalokat karolnak fel. Így csatlakoztak a BME inkubátorházához, kapcsolatokkal befektetőkhöz, irodát biztosítva.

Volt egy álmunk, amit szerettünk volna megvalósítani, csak nem tudtuk a kezdetben, hogyan”

– idézte fel, megjegyezve, rengeteg ember segített nekik az elmúlt években.

Elárulta, Németországban biztosan terjeszkednek majd, ahol már díjakat is nyertek, de számos országban járnak bemutatni az innovatív eszközt. Elmondta azt is, jogi és bürokratikus akadályokat is sikerült a kormány segítsége nyomán leépíteni, ami segíti a terjeszkedésüket.

Hankó erre megjegyezte: azért építkeznek, hogy akiben van kraft, az előre tudjon lépni.

Koncsik Zsolt a szakképzésről azt mondta, a diákoknak egyre több gyakorlati tapasztalatot próbálnak átadni. Ezek felkészítenek az ipar területén való elhelyezkedésben. Koncsik informatikai rendszerüzemeltetéssel foglalkozik. Az európai megmérettetés után pedig hamarosan következik a szakképzési világbajnokság.

Teo Gertler elmondása, ha nincs iskola, napi 10-11 órát gyakorol, „minden nap bele kell tenni a munkát”. Ha motiváció van, minden van, jegyezte meg, hozzátéve, tanárok nélkül ez nem lenne lehetséges. „Azért szeretem Magyarországot, mert itt mindenki büszke” – fogalmazott az épp a Liszt Ferenc Zeneakadémiára járó, pozsonyi fiatalember. Szomorú dolognak nevezte, hogy a klasszikus zene iránti érdeklődés csökken. Ez ráadásul a művészek lehetőségeit is csökkenti, a Virtuózok ennek akar ellent tartani, népszerűsíteni a műfajt.