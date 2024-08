Hatalmasat kaszált a tavalyi évben Donáth Anna volt munkáltatója

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Jelentős bevételnövekedést könyvelhetett el tavaly a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, amely főként washingtoni, brüsszeli és Soros-pénzek támogatásával működik. A szervezet, amelyhez Donáth Anna, a Momentum volt elnöke és a párt több volt képviselője is kötődik, korábban több olyan jelentés előkészítésében vett részt, amelyek elítélik Magyarországot – írta meg a Magyar Nemzet.

2023-ban az egyesület bevétele több mint százmillió forinttal emelkedett, 237,9 millió forintról 343,9 millió forintra nőtt.

A Menedék Egyesületet Örkény Antal vezeti, akit a Magyar Narancs szerényen csak „szociológia fenegyerekének” nevezett. Örkény Antal, az MTA doktora és professor emeritus az ELTE TáTK, valamint a CEU vendégoktatója. Szakmai felívelése a rendszerváltás előtti időkre is visszanyúlik, ugyanis már a Soros Alapítvány 1988-as évkönyvében is szerepelt, emellett az 1995-ös támogatottak között is feltűnt.

Az elmúlt években Örkény rendszeresen kritikával illette a kormány politikáját, beleértve a 2015-ös migrációs válság idején tett kijelentéseit, amelyekben a kormányt „gyűlöletkampány” folytatásával vádolta. Azt is hangoztatta, hogy „nincs önkontroll a magyar társadalomban”, és

az állam a jelenlegi menekültpolitikájával tudatosan megzavarja a köznyugalmat, és hergeli az ördögöt, ami benne van mindnyájunkban”.

A koronavírus kezelésével kapcsolatos kritikáiban pedig azt állította, hogy a kormány „politikai haszonszerzésből átlépett bizonyos gazdasági és magánéleti határokat”. Örkény az „homofóbtörvényt” és a Fudan Egyetem Magyarországra hozatalát is bírálta.

Ezen kritikák fényében nem meglepő, hogy a Menedék Egyesület szoros kapcsolatban áll a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata által támogatott szervezetekkel, különösen a Helsinki Bizottsággal.

A Menedék Egyesület számára a legnagyobb támogatást, 174 millió forintot az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága nyújtotta 2023-ban. Az EU-s forrásokból 35 millió forint érkezett, míg ehhez a Soros-hálózat két alapja több mint 47 millió forinttal járult hozzá. A szervezet szponzorai között szerepel még az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége (6,2 millió forint) és több külföldi menekültügyi csoport.

