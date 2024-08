Brutális állatkínzás Zalakoppányban: kutyatetemeket találtak egy mélyhűtőben

Nyitókép: John Paraskevas/Newsday RM vis Getty Images

Egy mentőakció során nyolcvanegy kutyát és két racka juhot is sikerült élve kimenteni egy zalakoppányi házból, míg huszonegy kutya már nem élhette túl a szörnyű körülményeket – tetemeik a mélyhűtőben hevertek. Az állatokat egy külföldi állatkínzó és szaporító házából mentették ki. Az esetről a Szurkolók az Állatokért Alapítvány számolt be közösségi oldalán – írta meg a Zaol.

A történtek kapcsán kiderült, hogy az állatvédők több szervezettel, a jegyzővel, a kormányhivatallal, hatósági állatorvossal és a rendőrséggel együttműködve, még aznap kora este befejezték a mentési akciót és kiürítették az ingatlant.

A zalakoppányi házban a külföldi nő borzalmas körülmények között tartotta a kutyákat, ami még a sokat látott állatvédőket is megdöbbentette. A beszámoló szerint, a 93 kutyából mindössze 12 hagyhatta el valaha a ketrecét vagy a házat, a többi most, a mentés során lépett ki először a szabad levegőre, és most találkozott először emberekkel a tulajdonosukon kívül.

A megmentett kutyák mindegyike csontsovány, beteg, és tetőtől talpig bolhás volt.

A mentési akcióban számos szervezet vett részt, többek között az Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület, a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület, az Elisabeth menedék, az Aprajafalva Yorki Rescue, a Fekete István Állatvédő Egyesület – Szombathely, az Uszkár Fajtamentés – Nagyatád, a Jeromos Egyesület, a Noé Állatotthon Alapítvány, a Mentsvár az Állatokért Alapítvány, a Siófoki Állatvédő Alapítvány, az Ebremény Kutyavédő Egyesület, a Szimat Állatvédő Egyesület, valamint a Szurkolók az Állatokért Alapítvány. Az állatokat menhelyekre és állatvédő szervezetekhez szállították, ahol megkezdődhet a rehabilitációjuk.

