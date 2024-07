Szintet kell lépnie az illiberális politikai alternatívának – Lánczi András a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

A 2022-es választás után azt mondta lapunknak: vesztes, aki azt hiszi, hogy szélsőséges hangnemben érdemes politizálni. Ez alapján ki a mostani választás vesztese?

A választás után kialakult az az interpretáció, hogy a baloldal lett a vesztes, és hogy ez a pártok tizennégy éves kínlódásának a következménye. Sokkal lényegesebb viszont, hogy az ellenzék most teljesen más helyzetben veszített, mint korábban. Egyértelművé vált: önmagában az már nem elég, ha egy pártnak, politikusnak van egy politikai ügye. Megjelent egy újfajta politizálási stílus, amelynek ismérve, hogy igazából nincs ügy, nincs hagyományos értelemben vett politika. Nem csak Magyarországon van így, a nyugati világban mindenütt kiürül a politika: nincsenek nagy kérdések, különösebb üzenetek, helyette egyfajta pozőrködés, irónia, akaratfitogtatás zajlik. A politika most már nem egyéb, mint imázsharc. Kérdés, hogy ez változik-e, vagy annyira a romlás szélére került a nyugati politikai világ, hogy így marad, és valamiféle iszapbirkózássá alakul át, amire senki nem lesz hosszú távon kíváncsi. Érdemes megnézni, hányan vettek részt az európai parlamenti választáson az egyes országokban. Horvátországban 22 százalék ment el szavazni – érdekli egyáltalán a horvátokat az Európai Unió? Hasonló volt a helyzet Szlovákiában, és még sorolhatnánk. Ha az embereknek csak a fele megy is el szavazni, már az jelzésértékű. Mindebből azt szűröm le, hogy az európaiak döntő többségét a mostani formájában nem érdekli az Európai Unió. Tudják, hogy valahol tőlük távol valami zajlik, de hogy mi történik ott, arra a nagy részük érzékelhetően nem kíváncsi.