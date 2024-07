Sorra szállnak bele Gyurcsányba az ATV balos megmondói, volt minisztere sem kímélte a DK elnökét (videó)

Nyitókép: Mandiner-archív/Mátrai Dávid

„Először is egészen nyilvánvalóan a választás időszakában, az azt megelőző utolsó évben a miniszterelnök, Bajnai Gordon” – jelentette ki július 2-án Gyurcsány Ferenc egy videóban, melyben végigmegy a saját választási vereségein, amiket be is ismer, mégis másokat hibáztat minden kétharmadért, amit a Fidesz nyert az elmúlt 10 évben. A volt MSZP-s miniszterelnök 2014-ből az LMP-t és Schiffer Andrást, valamint a Jobbikot és Vona Gábort, 2018-ból az LMP-t és a Momentumot emlegette fel, 2022-vel kapcsolatban pedig abszolút ártatlannak érezte magát, hiszen Márki-Zay Pétert előtérbe engedve saját szavai alapján teljesen háttérbe vonult.