Kuncze Gábor: Ha Gyurcsány elmegy, azonnal vége a DK-nak (VIDEÓ)

Betelt a pohár Schiffernél Gyurcsány videója után: „Miről beszélsz? Szerintem fuss neki még egyszer!”

„Ha én 2014-ben akár csak szóba álltam Vona Gáborral, vagy Novák Előddel, olyan nácizást kaptam Tőled is, kedves feleségedtől is és a szóvivődtől is, hogy a fal adta a másikat” – írta az egykori LMP-s politikus.