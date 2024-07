„Sajtóban hazudni nem kell félnetek jó lesz ha a szerkesztőség egyetért én nem ellenzem. A hatalomtól legalább részben független sajtó a pártok mellett az Orbán-rendszer megdöntésének legfontosabb intézménye. Amikor a sajtóról írok, akkor a rendszer megdöntésének feltételeiről is írok. Vitában állunk a sajtó nem elhanyagolható részével. A sajtó és a politikai szereplők közti vita meglehetősen természetes. Más céllal, más feladattal néznek a világra, mások közvetlen érdekeik, mi több, rövid távon azok kifejezetten ellentétesek is lehetnek. Szóval ilyen helyzetben nem a vita, nem a konfliktus a kivétel, hanem annak hiánya.

Nem érti az itthoni viták természetét, tartalmát, aki annyit mond, hogy »tessék, nem elég, hogy a Fidesz után a Tisza is a sajtót ekézi, most még a DK is beléjük szállt«. Mi úgy látjuk, hogy ez három különböző természetű kritika. Orbánnak rendszeridegen minden tőle független intézmény, így a sajtó is. Magyar egyelőre mindennek nekimegy, amiről úgy gondolja, hogy kritikus vele szemben, vagy csak egyszerűen rossz színben tünteti fel. Hogy mi a viszonya a sajtószabadság alkotmányos eszméjéhez, azt még nem tudjuk.

Mi az alkotmányos demokrácia alapértéknek tekintjük a sajtószabadságot. Természetesnek tekintjük, hogy a sajtó szabadon mond rólunk véleményt, kritikát.

A mi vitánk ezen kereteken belül van.

Röviden összefoglalva álláspontunkat, szerintünk nincs rendben, ha a magát függetlennek tekintő sajtó:

1. nem független, hanem politikai, hatalmi célt szolgál;

2. szándékosan torzítja a tényszerű hírt;

3. összekeveri a hírt a véleménnyel;

4. emberi méltóságában sért, rágalmaz bárkit;

5. elutasítja, hogy közéleti tényezőként működése éppen úgy nyilvános megítélés tárgya, mint bármely más hasonló szereplőé;

6. a fenti tárgyú kritikát, ítéletet a sajtószabadságra elleni támadásként értelmezi, ezért annak védelmére hivatkozva támadást indít kritikusaival szemben.

Ha egy médium kivonja magát a nyilvános kritika alól, ha a sajtószabadságra hivatkozva önmagát, működését, minden egyéb feltétel teljesítése nélkül érinthetetlen szerepbe helyezi, akkor nem úgy viselkedik, mint a NER? Az a rendszer, melyben a kormány önmagát azonosítja az országgal, ezért a kormány politikáját ért minden kritikát az ország kritikájaként, elárulásaként értelmez?