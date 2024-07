Egyre többen támogatják Orbán útjait és tárgyalásait a békéért

Sőt, mint az a Magyar Társadalomkutató felméréséből kiderült: a magyar felnőttek 62 százaléka elégedett Orbán Viktor békemissziójával, amely Ukrajnát, Oroszországot és Kínát is érinti. Az eredmények arra is rámutatnak, hogy az ellenzéki szavazók harmada is támogatja Orbán Viktor béketörekvéseit.