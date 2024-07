„A Palotajátékok több mint egy kulturális esemény, egy közösségi együttműködés” – visegrádi lokálpatrióta a Mandinernek

Nyitó- és belső kép: Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Facebook-oldala

Az egykori királyi székhely, Visegrádra nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy a jelenleg több helyszínen is folyó régészeti feltárás során egy páratlan lelet, egy oltárrészlet került elő, amely a jövőben a helyi múzeum éke lesz. De július 12-e és 14-e között még inkább felbolydul a Dunakanyar központja, hiszen már 39. alkalommal rendezik meg a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat, melyre idén is több tízezer látogatót várnak. Az Európában is egyedülálló történelmi fesztivál múltjáról, jelenéről és küldetésről kérdeztem Cseke Lászlót, Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. Interjúnk.

***

Mit jelent Visegrád városa számára a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok?

Ez a 39 éve megrendezett történelmi fesztivál Visegrád legfontosabb kulturális eseménye, ami valójában több mint kulturális esemény, hiszen egy olyan közösségi együttműködés is egyben, ami a város szinte egész lakosságát érinti. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy

a fesztivált általában teljes mértékben visegrádiak bonyolítják le: ők azok a segítők, azok az önkéntesek, akik akár pénztárosként, jegyszedőként, rendezőként segítik a rendezvény megvalósítását.

De nemcsak Visegrád számára fontos ez a nemzetközi esemény, hiszen ez a fesztivál az elmúlt négy évtized alatt túlnőtt már a Kárpát-medence határain, és európai szemmel nézve is egy számottevő történelmi fesztivállá vált. Erre példa, hogy európai uniós pályázat keretén belül oktattuk azokat, akik szeretnének hasonló fesztivált szervezni Németországban, Szlovéniában vagy Norvégiában.

Mi az a programelem, ami a leginkább vonzza az érdeklődőket?

Nagyon nehéz kiemelni egy programelemet. Itt inkább az érdeklődőket kellene megkérdezni, hogy ki miért látogat ide. Mi magunk is minden évben végzünk közvélemény-kutatást, és kapunk is válaszokat, hogy mik azok az elemek, amelyeket leginkább vonzzák a látogatókat.

De azt gondolom, hogy önmagában az a fajta sokszínűség, ahogy Visegrádon a középkori Európa világa megjelenik, hiszen

általában tíz-tizenkét országból mintegy ezer szereplő vesz részt ezen a rendezvényen.

De ha nagyon ki szeretnék emelni bármit is, azok a lovagi tornák. Ezek érdeklik leginkább az ideérkezőket. A három nap során három lovagi tornát mutatunk be: János cseh, Kázmér lengyel és Anjou Károly magyar király lovagi tornáját. Az is egyedülálló a helyszín esetében, hogy egy 1800 fő befogadására alkalmas, fedett lelátó áll rendelkezésünkre. Ilyen Magyarországon sehol máshol nincs, semmilyen történelmi fesztiválon.

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok középpontját a Lovagi torna pálya programjai alkotják, ahol a különféle fegyveres bemutatóktól kezdve a lovasprogramokon át egészen a komoly méretű csatajelenetekig számos program megtalálható.

A Fő utca környező szakasza és a szomszédos park egy hatalmas kézműves vásárnak ad otthont, míg a Parkszínpadon zenei előadások és gyermekműsorok várják az érdeklődőket. A Királyi Palota és a Várhegy tövében magasodó Salamon-torony is programhelyszínek, így lényegében a város valamennyi nevezetes látványossága aktív részese a háromnapos fesztiválnak.

Évszázadokkal ezelőtt a visegrádi vár falai között hívták életre a V4-együttműködést. Ennek a szellemisége miként jelenik meg a rendezvényen?