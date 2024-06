Wladár Sándor lehet a tizenkettedik Nemzet Sportolója

Nyitókép: Facebook

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságán találkoztak a nemzet sportolói csütörtökön, ahol Schmidt Ádám sportállamtitkár fogadta őket, hogy új tagot válasszanak maguk közé a május 3-án elhunyt Hammerl László, olimpiai bajnok sportlövő helyére. A szavazáson

tizenkettedik tagnak Wladár Sándor olimpiai bajnok úszót, a Magyar Úszó Szövetség elnökét jelölték.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a szavazás után arról számolt be, hogy a nemzet sportolói közül legtöbben személyesen, de volt, aki telefon szavazott, és a többség Wladár Sándort jelölte új tagnak. „Ezúton is szívből gratulálok elnök úrnak a jelöléshez! Wladár Sándor sportolóként és sportvezetőként is olyan eredményekkel büszkélkedhet, amelyek méltóvá teszik a kitüntető címre” – idézte Schmidt Ádámot az államtitkárság közleménye.

Wladár Sándor az 1980-as moszkvai olimpián szerzett aranyérmet a 200 m férfi hátúszás döntőjében. 2017 szeptembere óta a Magyar Úszó Szövetség elnöke, 2022 novemberétől pedig a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöki tisztségét is betölti. Emellett az Európai Úszó Szövetség (European Aquatics) és a Nemzetközi Úszó Szövetség (World Aquatics) döntéshozó szerve, a Bureau tagja. A sportvezető kezdeményezésére 2020-ban indult útjára a Magyar Úszó Szövetség égisze alatt működő Úszó Nemzet Program, amelynek küldetése, hogy az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek ellenőrzött keretek között, szervezett foglalkozásokon szerezzék meg az alapvető vízbiztonságot.

