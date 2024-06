Túl sok a véletlen egybeesés, ez bizony „Operation Péter Magyar”-nak tűnik – Békés Márton a Mandinernek

A félidei kettős választás – a hazai belpolitikai kontextus miatt – természetesen erőfelmérőként is viselkedik, vagyis közvetlenül a 2026-os országgyűlési választások előszobájának számít. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta ez lesz az ötödik EP- választás. 2004-ben 38 százalékos részvétel mellett a szavazatok 47 százalékát kapta a Fidesz, a 24-ből 12 mandátumot szerezve. 2009-ben kicsivel kevesebben járultak az urnákhoz, a szavazásra jogosultak 36 százaléka,

ekkor a Fidesz–KDNP a szavazatok 56 százalékánál is többet kapott,

ami a 22 magyar mandátumból nem kevesebb mint 14-et hozott. 2014-ben csak 29 százalékos volt a részvétel, a kormánypártok 51 és fél százaléka pedig a 21-ből 12 helyet jelentett. Utoljára, azaz 2019-ben 43,5 százalékos részvétel mellett a Fidesz–KDNP jobban szerepelt: a szavazatok 52 és fél százaléka a 21 hely közül 13-at eredményezett számára.

Jelenleg az 55 százalékos részvétel sem elképzelhetetlen,

Orbán Viktor pedig emlékezetes módon adta ki a jelszót a tizedik Békemeneten: „világrekord mozgósítás”.

Ha a jobboldal jól mozgósít, amire minden esélye meg is van, miközben a helyzeti energiája most nagy és a tematizációs versenyben is élre tört, nem tartom elképzelhetetlennek a nagy győzelmet.

Ez meg fogja erősíteni a kormány legitimációját idehaza és határozott üzenet lesz Brüsszelbe is, ráadásul lehűti a hazai vérmes ellenzéki reményeket.

Azaz minden a 2010 óta megszokott mederben folyik tovább: Orbán Viktor kormányoz, Washington és Brüsszel fenekedik, az ellenzék nyalogatja a sebeit.

Mit gondol a Magyar Péter-jelenségről, illetve a TISZA Pártról? Ha hiszünk a közvélemény-kutatási adatoknak, akkor, úgy érzem, annyit mindenképpen meg kell állapítanunk, hogy nagyon rég láttunk ehhez hasonlóan erőteljes belépést és gyors felfutást az ellenzéki oldalon. Egyszerűen szólva: „itt valami van”. De mi?

Egyértelmű a dolog: Magyar Péter a hazai baloldali ellenzék tizennegyedik éve tartó válságának a jelensége. Az elkeseredett Orbán-ellenes szavazók tömeges kereslete az ő személyében talált magának friss, új, a baloldali belharcokban eddig el nem használt kínálati oldalt, s most

minden baljós előjel és sokasodó red flag ellenére lelkesednek érte.

Hasonlót, éppen félidőben, egyszer már láttunk: 2012-ben ez volt a Milla-mozgalom, amelynek élére akkor Bajnait ültették. Az a tömeg, amely akkor tüntetett, méretében és karakterében hasonló volt a mostanihoz. Az üzenetek is ugyanazok: korrupció, csatlakozás az Európai Ügyészséghez, oktatás-egészségügy.

Akik őrá szavaznak, semmiképpen nem „csalódott fideszesek” – legföljebb olyanok, akikben a Fidesz csalódott –,

hanem csalódott ellenzékiek, céljuk Orbán megbuktatása. Unalomig ismerjük.