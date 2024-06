Nem a Gyurcsány házaspártól és nem is Magyar Pétertől kell Orbán Viktornak igazán tartania, hanem a Fidesz-szavazók elkényelmesedésétől

A Fidesz valódi ellenfele az elkényelmesedés

Az elmúlt hetekben számos, egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatás látott napvilágot, ám abban nincs vita az intézetek szerint, hogy a kormánypártok, ahogy a 2006-os helyhatósági választások óta minden egyes választást, úgy a mostanit is meg fogják nyerni. Ilyen megosztott, inkompetens ellenfelekkel szemben nem csoda.

De sosincs lefutott választás, és van valami, ami komoly kihívást jelenthet a Fidesz számára:

nem a Gyurcsány házaspártól és nem is Magyar Pétertől kell Orbán Viktornak igazán tartania, hanem a Fidesz-szavazók elkényelmesedéstől.

Éppen ezért nem lehet megspórolni a kampányt, mozgósításra van szükség.

Ha a Fidesz-szavazó elhiszi, hogy az ő egy szem vokstától függetlenül is nyerni fog a jobboldal, akkor téved, és a Fidesz végül veszíteni fog.

Kicsit olyan ez, mint a szemetelés és az egyéni felelősség kérdése. Mikor azt mondjuk, hogy mindenki szemetel, így annak semmi súlya nincs, hogy én eldobom-e a „saját pici szemetemet” az utcán, akkor bizony könnyen megeshet az, hogy mindenki így gondolkodik majd; ha pedig mindenki eldobja a sajátját, akkor nagyon mocskos lesz a világ.

A Fidesz-szavazó tehát nem kényelmesedhet el, mert azzal saját maga ellenségévé válik.

Másrészről erős a nemzetközi nyomás, és várhatóan most is készülnek burkolt vagy éppen nyilvános beavatkozásra a baloldalon. Ne legyen illúziónk, jelenleg is működik a 2022-ben is aktív nemzetközi hálózat és komoly összegeket szán arra, hogy megbukjon a kormány a közeljövőben – de legalábbis instabilitás, káosz és rendetlenség legyen idehaza. Lesz dolga a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, ezt illetően semmi kétségünk nem lehet!

Kamu közvélemény-kutatások mint kampányeszközök

De visszatérve a csalóka kutatási eredményekhez! Az ellenzékbarát intézetek és a külföldről finanszírozott kormányellenes médiumok előre megírt forgatókönyv szerint dolgoznak. A taktika röviden a következő. A választások előtti időszakban a közvélemény-kutatásokat, híreket, illetve az éppen aktuális külföldről pénzelt tüntetésekről szóló beszámolókat

úgy hangolja, hogy megerősödjön az ellenzék számára legfontosabb érzés: a remény.

Azaz a választások előtti hónapokban olyan „kutatások” látnak napvilágot, illetve olyasféle tüntetéseket szerveznek a szintén külföldről finanszírozott „civilek”, amelyekről a kormányellenes sajtó megírhatja, hogy „a Fidesz rengeteg szavazót veszített a közelmúltban”, így az ellenzék most végre legyőzheti a kormányt.