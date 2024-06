Pofátlanul sajnáltatta magát, tagadta, hogy bárkit is becsapott volna a milliárdos piramisjáték-csalássorozat kiagyalója

Nyitókép: BALINT SZENTGALLAY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Újabb részlet derült ki arról a botrányról, melyben érintett Magyar Péter egyik bizalmasa is.

A Magyar Nemzet csütörtöki cikkében arról írt, hogy még az utolsó szó jogán is csak magát sajnáltatta és tagadta, hogy bárkit is becsapott volna annak a milliárodos csalássorozatnak a tizenegy évre ítélt kiagyalója, akinek a bűnszervezetét S. Mária is segítette.

A férfi a bíróságon azt adta elő, hogy valójában inkább sértettje a bűncselekménynek

– idézte fel a lap.