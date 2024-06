Most talán sokan irigylik a németeket, de hál' Istennek vannak fontosabb csaták és másfajta győzelmek is az életben

Én a hetvenes években eszméltem és nőttem bele az akkori magyar focit kísérő hangulatba, és noha akkoriban zsinórban három vb-re jutottunk ki (Argentinában három szoros vereséget szenvedtünk az argentin, olasz, francia triótól, Salvador ellen pedig minden idők legnagyobb győzelmét arattuk Elchében: 10-1),

mégis inkább voltak gazember kutyaütők a futballisták, mint nemzeti hősök.

Végh Antal könyvei (Miért beteg a magyar futball; Gyógyít6tatlan) a teljes összeomlást vizionálták.

Most nem születnek hasonló elemzések, remélem, nem is fognak, a közhangulat sem kedvezne nekik, és végtére is a németektől (vagy akár a svájciaktól) nem szégyen kikapni. Az Aranycsapat, a ’66-os brazil verés, az olimpiai első helyezések, Albert aranylabdája után a hetvenes évek mélyrepülésnek, tragédiának tűnt.

Most harminc évnyi böjt után az irány felfelé mutat, és ez optimizmusra adhat okot.

Ahogy Trianon, majd később a szovjet megszállás, különösen a régi dicsőségek fényében elviselhetetlen sötétséget hozott a magyar história egére, úgy a kommunista diktatúra alóli felszabadulás, sőt a baloldal visszatérési kísérleteinek örömteli megakadályozása a tisztuló égboltot sugallja.

Az életerő, a lelkesedés csak részben függ az objektív helyzettől, elsősorban belülről fakad.

Úgyhogy nézzük azt, hogy akár tovább is juthatunk. Ha mégsem, az sem tragédia. A korábbi sikerek eufóriáját és közösségépítő erejét senki sem veheti el tőlünk.

Most talán sokan irigylik a házigazdát, de aki a 2-0-t talán elcserélné velük, gondoljon arra, hogy vannak fontosabb csaták és másfajta győzelmek is az életben.

Én nem bánom, hogy nem vagyok a rózsaszín mezes németek honfitársa,

akik Ilkay Gündogan és Jamal Musiala góljaival nyertek.