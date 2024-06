Ez a mi csapatunk, és megérdemli a reményt!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Miután végig vertük fél Európát, és csoportelsőként jutottunk ki az Európa-bajnokságra, most azt bizonyítottuk be, hogy a röpke gyalázat után a padlóról, a pince sarkában lévő gödör aljáról is föl tudunk állni. Mi az, hogy felállni,

kivonulni a pincéből a vendéglátó udvarára és beleüvölteni a világba: felháborító, szabálytalan góllal, bírói hátszéllel vertetek minket, de helyreállítottuk a becsületünket

és kijutunk majd a világbajnokágra, meg a következő Európa-bajnokságra is. (Ámen.)

Mert a csoportunkból már könnyen lehet, nem jutunk tovább.

Mert ezt az Eb-t valahol elkúrtuk.

Mert az eddigi négyből az egyetlen rossz félidőnk a legeslegfontosabb félidő volt – ki ne tudná, hogy a Svájc elleni első rész –, mert olyan nincs, illetve mégis van, hogy ne korrigáljunk egy taktikai hibát időben és céltalanul rohangáljunk 45 percen át az Európa-bajnokság szent gyepén.

Komoly hiba volt? Igen! Van ebben Rossinak és Szoboszlainak bőven felelőssége? Hogyne volna!

És végzetes hiba volt? Attól függ, honnan nézzük. Az Eb szempontjából igen, a csapat fejlődését és a magyar foci távlati (és közeli) céljait tekintve nem.

Valljuk be:

a futball Istene az elmúlt 8-9 esztendő legfontosabb pillanataiban ránk mosolygott és koccintott velünk.

Ezen az Európa-bajnokságon meg nem. Ezt az Eb-t nemcsak elkúrtuk, nemcsak rosszul szálltunk be, nemcsak beragadtunk, nemcsak rosszul időzítettük a világverő, oroszlánmarcangoló formánkat, hanem minden eddigi (jogosan kiharcolt) szerencsénk az ellenkezőjére fordult. A helyzeteink megvoltak, csak fölé-mellé szálltak, vagy világklasszis kapusok védték ki őket. És hát, mindkétszer nálunk sokkal (de sokkal) erősebb csapatok győztek le minket.

Van még ezer másik nézőpont. Nézzünk csak egyet. Még így is lehet, hogy továbbmegyünk a csoportból.

Nagyobb az esélye annak, hogy továbbjutunk az Eb-csoportunkból, mint harminc évig annak, hogy kijutunk egy világeseményre.

Most meg: 2016, 2020, 2024. Most úgy vagyok vele, hogy a németek elleni meccs egyvalamire volt jó:

megőriztük a lényeget, az egységet, a kincset, a tüzet,

ami idáig repítette a válogatottat, és a borzalmas rajt ellenére az úton maradtunk. A reményé legyen az utolsó szó. Ez a csapat megérdemli a reményt.