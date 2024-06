Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Lamperth Mónika egykori belügyminiszter, miután befejezte az aktív politizálást, MLM-rendszerben árult potencianövelő szert, többek közt egykori elvtársai, Kökény Mihály, Székely Tamás, Juhász Ferenc és Herényi Károly társaságában. Lamperth Gyurcsány embere volt. A DK-vezér megbízható politikusainak mindig juttatott jól fizető pozíciókat. Így volt ez Lamperth Mónikával is, aki zsíros megbízási szerződést kapott a V. Naszályi Márta vezette I. kerületi önkormányzattól, és mint azt megírtuk, Baján is osztogatott tanácsokat jó pénzért. Változnak az idők. A választáson mind az I. kerületben, mind Baján bukott a baloldali vezetés. Hogy, hogy nem, Lamperth Mónika az ATV műsorában nem teketóriázott, lemondásra szólította fel Gyurcsány Ferencet és az MSZP vezetőit is.