Magyar Péter szerint a háború csak egy álprobléma – így rántotta le a leplet az elemző

„Magyar Péter folyamatosan arról beszél, hogy mindenki békepárti Magyarországon, vagyis szerinte azok a baloldali politikusok és tömörülések is békepártiak, akik és amelyek fegyvert szállítanának Ukrajnába, és katonák küldéséről beszélnek. Miközben mindenki látja, hogy a valóság nem az, amit Magyar Péter állít: az ellenzéki szereplők igenis háborúpárti álláspontot képviselnek” – mondja az elemző.

Szerinte a Tisza Párt alelnöke ezzel ugyanazt a testtartást képviseli, mint amit a baloldal annak idején a 2015-ös migrációs válságkor, amikor minden eszközzel igyekeztek álproblémának feltüntetni a bevándorlást.

„Most Magyar Péter lényegében azt állítja, hogy a háború álprobléma”

Deák Dániel úgy véli, ez egy tipikus kommunikációs fogás: egy probléma bagatellizálása. Amire azért van szükség, mert Magyarék nagyon jól tudják, hogy az ő ezzel kapcsolatos álláspontjukat csak a magyar társadalom kisebb része osztja, ezért úgy tesznek, mintha a háború nem is lenne kérdés vagy nem is lenne aktuális. Miközben egész Európa a háborúról beszél, az összes uniós vezetői csúcstalálkozón vagy NATO-csúcson az első napirendi pont a háború kérdése: folytassuk-e vagy lezárjuk, legyen-e tűzszünet, béketárgyalás, küldjünk-e fegyvereket.

„Magyar Péter azért is támadja most a békepárti kampányt, azért is mondja azt, hogy tulajdonképpen semmi értelme, mert nagyon jól tudja, hogy az ő álláspontja, illetve annak a közösségnek az álláspontja, amelyiket ő most képvisel, és amelyik őt most támogatja vagy finanszírozza, ebben a nagyon fontos európai kérdésben kisebbségi álláspont” – szögezi le az elemző.

Arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka annak, hogy bár Magyar Péter a beszédeiben és bejegyzéseiben folyamatosan a Tisza Párt béke melletti elkötelezettségét hirdeti, mégis hatósági eszközökkel tiltaná be a Fidesz–KDNP háborúellenes kampányát, sőt, Orbán Viktort is perrel fenyegeti emiatt, Deák Dániel úgy válaszol, mivel Magyar Péter kommunikációja eleve eléggé kapkodó, zavaros, nehéz rajta kiigazodni, és nemcsak ebben a kérdésben, hanem sok másik ügyben is összevissza beszél, mindez azt mutatja, hogy nem komolyan vehető politikus.

„Egy politikus, párt esetében nagyon fontos, hogy következetes kommunikációja, világos álláspontja legyen.

Hogy ez Magyar Péternél hiányzik, annak tudható be, hogy valójában nincs világos értékrendszeres, ahogyan semmilyen erkölcsi iránytűje sincs.

Persze aki a saját felesége szavait felveszi titokban, attól hogyan is várhatnánk el, hogy tiszta, világos erkölcsrendszerrel bírjon.

Ennek tudható be a zavaros kommunikációja: belül üres, nincsenek olyan stabil, szilárd erkölcsi pontjai, amelyekhez igazodni tudna” – véli Deák Dániel.

Ezt a következetlenséget, kapkodást az elemző szerint jól mutatja, hogy Magyarék csetcsoportjában, a Discordban nemrégiben külön szobát kapott a kötelező, a nőkre is kiterjedő sorkatonaság bevezetését tárgyaló téma. Ez egyrészt azt jelzi, hogy a táborában sok a háborúpárti álláspontot képviselő szimpatizáns, illetve hogy Magyar Péter ez ügyben is kapkod; nem véletlen, hogy ezt a beszélgetést aztán törölték, azaz megpróbálták eltitkolni, hogy ne derüljön ki a kampány során.

„Magyar Péternek összességében az a problémája, hogy ő, a támogatói egy része és a finanszírozói is háborúpárti álláspontot képviselnek, de mivel értelemszerűen minél több szavazót, köztük a békepártiakat is szeretné megszólítani, ezért úgy tesz, mintha nem lennének háborúk. De amikor a hívei egy ilyen fórumon kommunikálnak egymással, rögtön egyértelművé válik, hogy mi is az a valódi gondolkodásmód, amit képviselnek."

A gyerekek védelméről szólva Deák Dániel úgy gondolja,

eléggé visszás, hogy az beszél ilyesmiről, aki a fiai édesanyjáról titokban hangfelvételt készített, és ezzel nagyon súlyos dolognak tette ki a saját gyerekeit

– ez önmagában negligálja, hogy Magyar Péter ilyen irányú kijelentéseivel érdemes lenne komolyan foglalkozni.

„Egyébként is, mindez csak öncélú hangoskodás, olyan, mint Magyar Péter korábbi hasonló jellegű fenyegetései, amelyeknek a gyakorlati következményeit még nem nagyon láttuk. És persze figyelemelterelés a Békemenetről, ami önmagában komoly erődemonstráció volt, és még a kormánypártisággal nehezen vádolható Partizán YouTube-csatorna szerint is több százezren vettek részt rajta" – szögezi le az elemző.