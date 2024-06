Lecsapott Oroszország péntek éjjel, komoly bajban az ukránok

Nyitókép: Vitaly Timkiv / Sputnik / AFP

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát péntek éjszaka, aminek a során energetikai létesítményeket ért találat és legalább két ember megsebesült. Az ukrán légierő szombat reggeli beszámolója szerint a légvédelem a 16 orosz rakéta közül 12-öt lelőtt és megsemmisítette mind a 13 drónt. Az Ukrenergo ukrán hálózatüzemetető beszámolója szerint

az orosz támadás megrongált több energetikai létesítményt a délkeleti Zaporizzsja és a nyugati Lviv régiókban.

A Zaporizzsja régióban két energetikai dolgozó megsebesült, őket kórházba szállították.

Megtorló akciók

Moszkva már korábban jelezte, hogy az ukrán energiainfrastruktúra elleni légicsapásai megtorlásként szolgálnak az orosz területen végrehajtott ukrán dróntámadásokért. Az orosz hadsereg március óta fokozza az ukrán energiarendszer elleni támadásokat, ami

jelentősen visszavetette a termelőkapacitást és súlyos energiahiány alakult ki.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön utasította a kormányt, hogy tegye elérhetővé a napenergia felhasználását az ukrán lakosság számára is az ukrán energetikai létesítmények elleni mindennapos orosz támadások okozta áramhiány mérséklésének érdekében. Az államfő rendelkezése szerint a lehető leggyorsabban minden iskolára és minden kórházra napelemeket kell telepíteni, intelligens mérőórákat és energiatároló berendezéseket felszerelni. A kormányt arra is utasította, hogy dolgozzon ki olyan feltételeket, amelyek megkönnyítik a napelemek telepítését a lakosság számára is.

