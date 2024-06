Mit kellett volna tennie Rónai Egonnak?

1. Könyörögni, hogy maradjon? Miért? Mert tényekkel, az igazsággal provokálta a profi politikust? Ugyan már…

2. Tárgyilagosan lezárni a »műsort«, hogy az történt, ami? Jogos. Mi történt? Egy pillanatig nem volt zavarban, nem volt meglepve amikor Magyar Péter kisétált, tárgyilagosan lezárta a »műsort«, hogy az történt, ami.

Mit kellett volna tennie Magyar Péternek?

Amikor megkérdezték, hogy a kutyakomédiát befejezhetik-e, annyit kellett volna mondania: »Igen. És most beszélnék az eredményeimről.«

Mit nem kellett volna tennie Magyar Péternek?

Listázni hogy a dolgozók közül ki Hitgyülis és ki nem. Aljas, színvonaltalan, visszataszító dolog ez a listázgatás. Kik lesznek a következők? A cigányok? A melegek? A zsidók? Aki egyszer listáz az többször is meg fogja tenni ám! Egyébként velem is megtörtént már ilyen helyzet. A HírTV stúdiójából Jakab Péter és Hajnal Miklós is botrány közepette sétált ki. És hol vannak most? És hol van Gyöngyösy Márton, aki a zsidó származású parlamenti képviselőket akarta »összeírni«. Egyébként ha kormánypárti politikus csinálna ilyet, már habzó szájjal ítélte volna el mindenki az arrogáns, médiát nem tisztelő viselkedését.”

***