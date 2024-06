Kánikula, 40 fok — jövőhéten már tényleg beköszönt a nyár

Kép forrása: Karl-Josef Hildenbrand/Getty Images

A következő napokban jelentős hőhullámra lehet számítani Magyarországon, írja a HungaroMet. A hőmérséklet a héten elérheti a 40 Celsius-fokot is. A hét elején napos, száraz idő várható, néhol záporokkal és zivatarokkal. Hétfőn és kedden a hőmérséklet 32-34 Celsius-fok között fog megállni, de szerdán és csütörtökön az időjárás már a 36-37 fokot is elérheti. A csúcshőmérséklet fokozatosan emelkedik, pénteken és szombaton a legmelegebb órákban akár 32-38 fok is lehet. Szombaton egy hidegfront érkezhet, amely némi felfrissülést hozhat, azonban addig úgy tűnik, kitart a kánikula.