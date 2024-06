Harmincöt ország magyarországi nagykövetsége áll ki az LMBTQ-mozgalom mellett

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

A 29. Budapest Pride Fesztivál alkalmából mi, az alulírott nagykövetségek és kulturális intézetek, teljes támogatásunkról biztosítjuk a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI+) közösség tagjait, és teljes mértékben kiállunk amellett, hogy megilleti őket a jog – egyebek mellett – az egyenlőséghez, a megkülönböztetéstől mentes bánásmódhoz, a véleménynyilvánítás és békés gyülekezés szabadságához és az erőszaktól való mentességhez – írják a Budapest Pride alkalmából kiadott nyilatkozatban.

„Elutasítunk és elítélünk minden erőszakos cselekményt, gyűlöletbeszédet, zaklatást, megbélyegzést és diszkriminációt, amely egyének és közösségek ellen szexuális irányultságuk, nemi identitásuk, nemi önkifejezésük vagy nemi jellemzőik alapján irányul, és támogatjuk az ilyen cselekményekkel szembeni küzdelmet. Ebben a tekintetben komoly aggodalommal tölt el minket minden olyan újabb, Magyarországra is jellemző jogszabály-alkalmazás és politikai retorika, amely nincsen összhangban a megkülönböztetésmentességnek, a nemzetközi emberi jognak és az emberi méltóságnak az alapelveivel, és hozzájárul az LMBTQI+-közösség megbélyegzéséhez. Ide tartoznak azok a politikai indíttatású törekvések, amelyek az LMBTQI+-személyeket és családtagjaikat, illetve az LMBTQI+-személyek könyvekben, kulturális intézményekben és a médiában való megjelenítését veszik célba. Ki kívánjuk hangsúlyozni, hogy itt is és máshol is fontos, hogy a vezetők és a kormányok tisztelettel viseltessenek az LMBTQI+-közösség és az LMBTQI+-személyek iránt, megvédjék az ebbe a közösségbe tartozók jogait, és felszámolják a velük szemben diszkriminatív törvényeket, gyakorlatokat és politikákat” – áll a közleményben.

A nyilatkozatban azt is kiemelték, hogy a Budapest Pride a régió leghosszabb múltra visszatekintő LMBTQI-rendezvénye, amelynek fontos szerepe van a befogadóbb és egyenlőbb társadalom megteremtésében.

A nyilatkozatot a következő nagykövetségek és kulturális intézetek írták alá: