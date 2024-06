Nyitókép: Képernyőkép

„Elöljáróban szeretném leszögezni, önmagában mi az, ami nem probléma.

Nem probléma például, ha az ember bebarnult nadrágban rohangál egy szórakozóhely előtt, mert időközben annyira összecsinálódtak az események.

Az sem tragédia, ha az ember negyvenhárom évesen tinilányok lába között suhan a táncparketten, és valamilyen rejtélyes oknál fogva tényleg elhiszi magáról, hogy ő is féktelen tinédzser, nem pedig vén marha. Továbbá az sem gond önmagában, ha a kidobók az álladnál fogva kihajítanak, mert képtelen vagy az emberi kommunikációra, és levadászod mások nőjét. Valamint az is előfordulhat, hogy valaki imádja elemelni mások mobiltelefonját, hogy aztán nagy ívben a Dunába dobja, haragból vagy passzióból, mindegy is. Hajszálpontosan úgy, mint egy utolsó tapló, akit kitiltottak a faluvégi Kispipacsból, mert megetette a hamutálca tartalmát a falu bolondjával.