Dömötör: Tegyünk meg mindent a békéért, most nem kellenek hozzá fegyverek, elég egy golyóstoll

Újra háborúba akarják tolni a kontinenst

Szavai szerint a döntéshozók mintha elfeledték volna a 20. század tragikus tapasztalatait.

Az uniónak évtizedekig olyan vezetői voltak, akik ismerték a világháború poklát, és ezért pártcsaládtól függetlenül a legfontosabb cél volt a béke megőrzése – mondta, hozzátéve, ez volt az unió fő ígérete, és ez az, amit nem tud most betartani

Közölte, újra háborúba akarják tolni a kontinenst, ennek konkrét jelei, folyamatai vannak.

Dömötör Csaba példaként hozta fel, hogy formálódóban van egy katonai misszió, tankok és vadászgépek után már összetett rakétarendszereket is küldenek Ukrajnába, azt akarják, hogy a fegyverekkel orosz területeket is lehessen célozni, Németországban és az Egyesült Államokban már döntöttek is erről

Atomfegyverekre hivatkoznak, egyre-másra jelennek meg nyilatkozatok a sorkatonai kötelezettség kiterjesztéséről, mi ez, ha nem a háború kiterjesztése? – tette fel a kérdést.