Csizmadia Péter: Szemléletváltásra van szükség, hogy Pécs végre efloglalja méltó helyét a Kárpát-medence gazdaságában

– Tízmilliárdos út- és járdafelújítás, ezer új parkolóhely, tíz új park, harmincmilliárd forintos energetikai beruházások, ötmilliárdos bérlakás építés, a tömegközlekedés térítésmentessé tétele a tizennégy év alattiak számára, e-buszok forgalomba állítása…

– Ezeket mind vállaljuk, ha elnyerjük a pécsiek bizalmát a június kilencedikei választáson.

– Honnan lesz pénz minderre?

– A Péterffy-éra előtti jobboldali városvezetés gazdaságpolitikai intézkedései az elmúlt néhány évben kezdtek beérni. Az újonnan Pécsre települt cégek és a már régóta itt dolgozó vállalatok termelési volumenének bővülése nagyságrendekkel több iparűzési adó-bevételt hoz a városnak, mint öt éve. Mindehhez természetesen a magyar kormány gazdaságfejlesztési támogatásai is hozzájárultak. Ebben a gazdaságfejlesztési munkában 2019 után egy markáns törés állt be.

Péterffy Attila és az őt támogató DK-MSZP-JOBBIK-Momentum beruházásellenes politikát hirdetett,

saját bevallásuk szerint is 16 befektetői megkeresést küldtek el úgy, hogy azokról a mai napig nem tájékoztatták a pécsieket.

Alapvető szemléletváltásra van szükség tehát, ha sikeres város akarunk lenni.

Ezért mi támogatni és elősegíteni fogjuk az olyan, a 21. század igényeinek megfelelő iparágak és gazdasági szereplők Pécsre érkezését, akik megalapozhatnak egy modern és nagy hozzáadott értéket jelentő helyi gazdaságot.

Röviden: Pécset újra kell iparosítanunk.

– Ilyen egyszerű?

– Az említett fejlesztések magától értetődő módon nem azonnal és egyszerre fognak megvalósulni, hanem több év városi költségvetéséből is lehet forrásokat fordítani ezekre. Emellett

számítunk a kormány támogatására is.

„Pécset újra kell iparosítanunk”

– Jelenleg hogyan néz ki a város kasszája?

– Ugyan a jelenlegi baloldali polgármester szerint a pécsi önkormányzat egy kamatmentes állami kölcsön visszafizetésével elérte – ahogy fogalmaznak – a pénzügyi függetlenséget, a valóság sokkal borúsabb.

Péterffyék néhány év alatt 16 milliárd forintnyi hitelt vettek fel az Európai Fejlesztési Banktól (EIB), amit nekünk, városlakóknak egészen 2047-ig kell fizetnünk. Ennyit a pénzügyi függetlenségről.

A helyzet azonban sajnos még ennél is rosszabb, ugyanis pont a napokban derült ki, hogy az önkormányzat csaknem 1,4 milliárd forinttal tartozik a városüzemeltetésért, a közterületek rendben tartásáért, valamint a szemétszállításért felelős városi cégnek, a BIOKOM-nak. Emellett

a baloldali városvezetés körül elszaporodtak a korrupciógyanús ügyek.

Hét büntetőeljárás van jelenleg is folyamatban hivatali visszaélés, hűtlen kezelés miatt. Véget kell vetünk az önkormányzatnál és cégeinél jelenleg tapasztalható pénzszórásnak is. Üvegzseb-programot vezetünk be, amely az átláthatóságot és a takarékos önkormányzati működést is garantálja.