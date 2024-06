Brüsszel ismét a rezsicsökkentés megszüntetését követeli Magyarországtól

Rövid pórázon tartaná a tagállamokat az Európai Bizottság

Az Európai Unió tagállamainak egészen 2020-ig, a koronavírus-járvány megjelenéséig be kellett tartaniuk a hiányra és az államadósságra vonatkozó szigorú költségvetési fegyelmet. Brüsszel a Covid-19 okozta recesszió tompítása érdekében döntött e szabályok felfüggesztéséről. Az orosz-ukrán háború miatt ezt meghosszabbították, így a tagállamok az elmúlt négy évben a korábbiaknál jóval lazább költségvetéssel tervezhettek. A költségvetési szabályok idei, újbóli bevezetése hozott némi változást és több területen is tartalmaz rugalmasságot, valamint átmeneti időszakot, de a tagállamok jelentős részének évekig, de egyes országokban akár évtizedekig is eltarthat az előírásoknak való megfelelés. A szakszervezetek, valamint a baloldali frakciók az elmúlt hónapokban keményen kritizálták Brüsszelt, mivel úgy vélik, a költségvetési szigor érdemben lassítja a zöld és digitális átállást, fékezi a reáljövedelmek emelkedését és az Európai Unió hátrányát okozza a globális versenyben, elsősorban az Egyesült Államokkal szemben.