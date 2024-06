A németek kiadtak egy körözött antifát Magyarországnak

Nyitókép: A Police Hungary Youtube-oldala

A német hatóságok kiadtak Magyarországnak a tavaly februárban történt antifasiszta támadássorozat egyik feltételezett elkövetőjét, írja a police.hu. A 23 éves német állampolgárt tavaly decemberben, Berlinben fogták el európai és nemzetközi elfogatóparancs alapján.

A férfit a magyar hatóságok őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A német hatóságok döntése értelmében, a gyanúsított kiadatására a magyar bűnüldöző szervek kérésére került sor, mivel a tavaly februári támadások során elkövetett bűncselekmények miatt azóta is keresték.

A police.hu tájékoztatása szerint

az erőszakos cselekményekkel vádolt férfi a Magyarországon történt támadássorozat egyik kulcsfigurájának tekinthető.

Az elfogás és kiadatás folyamatát szoros együttműködés jellemezte a német és a magyar hatóságok között. A gyanúsított most magyar bíróság előtt felelhet a tetteiért. A magyar hatóságok már me is kezdték a szükséges jogi eljárásokat, beleértve a letartóztatás kezdeményezését is.

