Nyitókép: képernyőfotó, Szabadsajtó Klub

„Tóta W. is becsicskult. Miután leheletfinoman, »érted haragszom”-tónusban megfedte a Messiást Dobrev Klárára mondott szavai miatt, pár óra elteltével hirtelen megrettent saját bátorságától. Visszavonulót fújt, önkritikát gyakorolt, egyben a Demokratikus Koalíciót tette felelőssé eltévelyedéséért, mondván a párt megvágta a Megváltó szavait, aki nem is Dobrevről beszélt, hanem a plakátok okozta vizuális környezetszennyezésről.

Hát, nem. A NER-ből kihajított Tiborcz-szurrogátum a plakátokkal kapcsolatban két nőről beszélt, és érdekes módon NEM Szentkirályi Alexandra kapcsán tartotta szükségét megjegyezni, hogy ijesztő, és Mikroszkóp Színpad minden szellemességét összeszedve nem róla mondta, hogy a gyerekek megállnak a fejlődésben. Hanem bizony Dobrevről, és a közönség ezt pontosan értette. Amúgy a szintén többek közt Dobrevvel kapcsolatban kifejtett »galambbal sakkozni” is a plakátokra utal, ugye? Vagy csupán ornitológiai megfigyelés? Vagy a lelkére gondolt?

Engem amúgy nem zavar, ha valaki bunkó, bírálatomat nem is a Megváltó úrnak címeztem, hanem polkorrektkedő műfemci verbális verőosztagok tagjainak, akik sokkal kevesebbért is igyekeznek másokat elszigetelni, kirekeszteni, megbélyegezni. Lévén annyira tehetségtelenek, hogy csak így jut nekik hely a médiában, az irodalomban, a közéletben, de most, a selejt lázadása idején, a középszer Messiásának eljövetelekor talán a lehetőséget érzik az érvényesülésre, talán hervadó lényük utolsó kósza fantáziájának központi elemét akarják óvni, ezért elkezdenek árnyalni, pontosítani megmagyarázni. Hozzájuk csatlakozott Tóta W. Árpád.