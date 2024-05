Súlyosan megvertek egy nőt Vizsolynál, egy arra járó motoros bandának köszönheti életét

Nyitókép: Pexels

A Miskolci Járásbíróság egy hónapos letartóztatást rendelt el egy férfi számára, aki súlyosan megtámadott egy nőt, hogy megszerezze az értékeit. A nyomozás eddigi eredményei szerint május 4-én délután öt óra körül a gyanúsított a Vizsoly és Novajidrány közötti út melletti bokros területen támadta meg a nőt, hogy elvegye a táskáját, amelyben készpénz és mobiltelefon volt – olvasható a Magyar Nemzeten.

A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, de egy túramotoros csoport rátalált, amikor már tehetetlen állapotban volt.

Feltételezhető, hogy az elkövető megpróbálhatta megölni a nőt. Ha ezt sikerül igazolni, akkor a nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérletének bűncselekményét is megállapíthatják.

A bíróság szerint a súlyos, élet elleni bűncselekmény miatt a várható büntetés, amely akár életfogytiglani szabadságvesztés is lehet, szökési és elrejtőzési kockázatot jelent, amit a gyanúsított személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Továbbá fennáll a veszélye annak is, hogy ha szabadlábon lenne, befolyásolná a tanúkat vagy eltüntetné a bizonyítási eszközöket. Előélete miatt a bűnismétlés veszélye is valós, így ezek alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását. A döntés jogerős.