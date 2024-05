Nyitókép: Képernyőkép

„A baloldali YouTube-celebvilág leghangosabb és egyben legirritálóbb figurája Pottyondy Edina. Ő az, aki rendszeresen fröcsögve osztja ki a kormányt és természetesen mindenkit, aki csak egy jó szót is szólni mer a kormányra. Kedvenc célpontja sokáig Tóth Gabi volt, akiről elmondta, hogy annak ellenére, hogy nem ismeri, pontosan tudja, hogy milyen ember is valójában. Ez nem meglepő, mert a liberális felsőbbrendűség és pökhendiség honi élharcosa mindenhez is ért. Nem elég, hogy jópofa és humoros, egy igazi hős, hiszen a szívén viseli az egész ország sorsát. Habozás nélkül, azonnal az élére állt annak a nagyszabású politikamentes influenszertüntetésnek, amelyről kiderült, hogy sem politika, sem erőszakmentes nem volt. A közönsége természetesen csont nélkül elhiszi ezt a szemfényvesztést.

Most azonban olyat tett, amivel nagyon durván leégette magát, legalábbis megtépázta a hitelességét. Egy bulit szervez ugyanis lányoknak és fiúknak május végére. Úgy promózzák az eseményt, hogy »újabb rendezvényhez adja a nevét a Hősök terei tüntetés reklámarca«. »Ede Madame Ismerkedő Estje!« a fantázianeve a bulinak.

A teljesen saját maga hatása alá került influenszer az eseményről posztolt is a Facebook-oldalán. Ahol leírta a maga utánozhatatlanul vérlázító stílusában az esemény lényegét, bemutatva a társaságot, akiket vár a bulira:

»A társaság: szingli, magányos, szeretethiányos, depressziós, bipoláris, narcisztikus, borderline, komplexusos párkeresők, te, aki a többi flepnishez képest full normális vagy, és persze a kiszűrhetetlen szexfüggők.

Politikai nyilatkozatunk: az első lépés, hogy benépesítsük az országot, ha az online térben elszigetelődött, magányos emberek egymásra találnak a parketten. Uraim, kérjétek fel a hölgyeket egy táncra!«

Válogatott társaság, az biztos, hiszen ki ne ismerkedne meg egy izgalmasan depressziós, bipoláris, narcisztikus, borderline vagy éppen komplexusos partnerrel?

Érdemes megnézni az esemény hirdetését is, amin első ránézésre egy pár látható, de ha jobban megnézzük, a pár férfi- és nő tagja is maga Pottyondy Edina, az internet vicsorgó démona.

Nem éppen egy országot előremozdító, perspektívákat felvonultató, a társadalom szempontjából üdvözítő eseményhez adja a nevét és (mindkét) arcát Pottyondy asszony.

Ördögi buli lesz, annyi bizonyos.”

*