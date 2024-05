Lejár a határidő, hamarosan eldől, kikre szavazhatunk június 9-én

A Mi Hazánk április 30-án jelentette be, hogy megvannak az aláírásaik, de ezen a napon jelentette be EP-listáját Magyar Péter pártja, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Gattyán Györgyhöz köthető Megoldás Mozgalom is. Aztán jött az LMP, május 2-án pedig a DK–MSZP–Párbeszéd.

Márki-Zay Péterék utoljára, „a törvényi határidő előtt néhány perccel” adták le az induláshoz szükséges ajánlásokat.

Szintén múlt pénteken, valamivel korábban sikerült összegyűjtenie az aláírásokat a Momentumnak és a Vona Gábor vezette Második Reformkornak is, míg délutánra a Jobbik-Konzervatívok és a Jakab Péter-féle Nép Pártjának is összejöttek az ajánlások.