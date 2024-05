Nyitókép: CARSTEN KOALL / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

„Az utóbbi időben számos cikkben, műsorban, videóban foglalkoztam, foglalkoztunk is azzal a kérdéssel, hogy a világ zsidósága hogyan döbben rá szép fokozatosan, hogy a baloldal elárulta őket, már nem fontosak számukra, és a balosok kifejezetten a zsidók elpusztítását nyíltan hangoztató palesztinok ügyét képviselik. Ezzel szemben a keresztény jobboldal az, amely nemcsak a közös vallási gyökereket vallja, de bátran kiáll Izrael mellett is, elismerve nemcsak a jogát az önvédelemre, hanem látva azt is, hogy Izrael megtestesíti mindazt, amit a nemzeti, szuverenista jobboldal fontosnak tart: erős hitbéli alapokon álló, a család szentségét tisztelő, határait védő NEMZETÁLLAM.

De vannak, akik bele vannak ragadva a régi toposzokba. És a mai napig fasisztázzák, antiszemitázzák a jobboldali magyar kormányt (ahogy azt tették már ’90-től kezdve, akár Antall Józsefnek, akár Orbán Viktornak hívták az aktuális miniszterelnököt). És amikor a valóságtól ennyire elrugaszkodva, a tényekkel nem foglalkozva, nemcsak önsorsrontó módon, de végtelenül ellenszenves, zsigeri gyűlölettel orbánoznak a Vásárhelyi Máriák, Juszt Lászlók, Dés Lászlók, akkor egy kicsit visszaerősödik az antiszemitizmus. És most Nádas Péter a legújabb, aki beállt a sorba (nem mintha korábban ne állt volna benne).

Nádas Péter életrajza így kezdődik a Wikipédián:

De ez ma már édeskevés, sőt. A zsidók lekerültek az áldozati totemoszlopról. A woke-kánon már őket is az elnyomók közé sorolja. Ezért aztán Nádas Péter nem kaphatta meg a berlini Haus der Kulturen der Welt (a Világ Kultúráinak Háza) által évente odaítélt Nemzetközi Irodalmi Díjat. A Die Zeit lapban a zsűri két tagja elmondta, hogy egy francia írónő a fehér bőrszíne miatt került le a lehetséges győztesek listájáról, és ezért került a helyére egy fekete írónő. Nádasnak szintén a bőrszíne miatt nem volt esélye, és a díjat végül egy szenegáli – természetesen fekete – írónő kapta. Egy német irodalomkritikus azt nyilatkozta, hogy a zsűri hibát követett el, amikor nyilvánosságra hozta a szempontokat (»lődd le a hírvivőt«), de amúgy szerinte is fontos és helyes, hogy a jelöltek latolgatásakor nemcsak a mű értéke számít.”