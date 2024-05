Itt a bizonyíték! A Soros-hálózat aktívan szervezi a Nyugat háborúba lépését

Nyitókép: Ksenia Kuleshova/Getty Images

Mint a Mandiner is megírta: Lennart Meri-emlékkonferenciát tartottak Tallinnban a hétvégén. Az észt függetlenségi mozgalom vezetőjének, egyben Észtország első elnökének tiszteletére tartott rendezvényen többször is felszólalt Kaja Kallas, a balti ország miniszterelnöke. Az amerikai közpénzből működő Szabad Európa Rádió szerint az EU külügyi főképviselői posztjára is esélyesnek tartott Kallas a háború elnyújtásáról, Putyin megbuktatásáról, illetve a NATO és a nyugati hatalmak nagyobb szerepvállalásának szükségességéről beszélt.

A rendezvény hátterének a Bennfentes nézett után, s mint kiderült: a konferenciát, amelynek szervezője az Észt Védelmi Minisztérium, az Észt Külügyminisztérium és az Észt Kormányhivatal volt, többek között

a NATO, a National Endowement for Democracy (NED, amerikai kormányügynökség, a szervezet érintett a 2022-es ellenzéki finanszírozásban, és a Partizán-youtube csatornájának is szponzora), az USA kormánya, és a Soros György-féle Open Society Foundations finanszírozta.

Vagyis Kaja Kallas, mint legfőbb sztárvendég, egy Soros György fizette színpadon adta elő a háború elnyújtását célzó felszólalását – írja a Bennfentes.